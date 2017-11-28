TSK'DAN SINIR ÖTESİNE HAVA HAREKATI! 41 HEDEF İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait 41 hedefin dün gerçekleştirilen hava harekatıyla tahrip edildiği bildirildi.
AĞIR DARBE İNDİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesine dün gece saatlerinde kapsamlı bir hava harekatı düzenlenerek bölücü terör örgütüne ağır darbe indirildi.
41 HEDEF İMHA EDİLDİ
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedefi başarıyla tahrip etti.
Harekata katılan uçaklar ve insansız hava araçlarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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