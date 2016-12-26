Çavuşoğlu Rus Mevkidaşı Lavrov İle Telefonda Görüştü
Yeşim Salkım: Gülben'le Hesabımız Öbür Dünyada
Yeni Cumhurbaşkanı Ab Bayrağını İndirtti
Galatasaray'da İmzalar Atıldı!
Atalay Filiz 'sahtecilik' Suçundan Hakim Karşısında
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
İran Açık Açık İtiraf Etti!
Türkiye Nesnelerin İnterneti İle Geleceğe Hazırlanıyor
Neogaf 2016 Yılının En Kötü Oyunlarını Açıkladı
Citroen C3 Yenilenip, Gücüne Güç Kattı!
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Crytek Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Öngörüyor
Cyanogen Pazardan Çekiliyor
Opel Mokka X'den Rakiplerine Gözdağı!
Hac Kayıtları Başlıyor
Son 3 Yılda Büyük İkramiye Çeyrek Bilete İsabet Etti
'ben Arfa Paris'te Kalmak İstiyor'
Oğlunu Kaybeden Babanın Kızımı Yaşatın Feryadı!
5 İnç Büyüklüğünde, Çift Kameralı Yeni Bir İphone

tsk'dan son dakika açıklaması

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 16:21
Puan Ver : Tsk'dan Son Dakika Açıklaması(7/10)9


TSK'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır Kocaköy'de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü, bir teröristin ise yaralı olarak, bir M-16 piyade tüfeği, iki sırt çantası ve bir mühimmat yeleği ile birlikte ele geçirildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tsk  Dan  Son  Dakika  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER