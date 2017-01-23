

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) personel ihtiyacının karşılanmasıyla görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığınca, ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında oluşan pilot açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildi.







Bu kapsamda Hava Harp Okuluna ara sınıflardan öğrenci alımı yapıldı. Hava Harp Okulunun 1, 2 ve 3. sınıflarına, öncelik pilotaj eğitimi veren üniversitelerden olmak üzere üniversitelerin uygun bölümlerinden yatay geçişle öğrenci alınması imkanı getirildi. Bu sırada Kuvvet Komutanlığınca, sorunun daha kısa sürede çözülmesine yönelik iç kaynaktan personel temini süreci başlatıldı.







PİLOTLUK İÇİN BAŞVURULAR







Böylece, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve çeşitli nedenlerle pilot olamamış personele başvuru imkanı tanındı. Bu kapsamda "yer sınıfı"nda görev yapan bin 80 personel, pilotluk için başvurdu.







Başvurulardan uygun olan 995'i yeniden incelendi. İncelemelerin ardından 295 personel sağlık muayenesine ve fizyolojik eğitime gönderildi. Kendi istekleriyle bırakan, sağlık muayenesi ve çeşitli nedenlerle elenenlerin ardından 225 personel uçuşa gönderilmeye hazır hale geldi. Bunlardan 120'si uçuş okuluna gönderildi, diğerlerinin de 60-80 kişilik gruplar halinde gönderilmesi planlanıyor.







"YUVA"LARINA DÖNDÜLER







FETÖ üyelerinin baskıları nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılmak zorunda kalan pilotlardan 79'u da yuvalarına dönmek için başvuruda bulundu.







Aralarından bir kurmay albay, 6 kadın pilot olmak üzere işlemleri tamamlanan 17 kişi, 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında yeniden subaylığa nasbedildi. Tekrar subaylığa nasbedilen pilotların büyük bölümünün öncelikle eğitim uçuşlarında görevlendirildiği öğrenildi. Bir süre eğitim uçuşu gerçekleştirecek bu pilotların daha sonra eğitici olarak görev yapacağı kaydedildi.







Diğer başvuruların incelemesinin devam ettiği, sürecin kısa sürede sonuçlanacağı bildirildi. Başvuruların 27 Ocak'a kadar süreceği kaydedildi.







MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: HAMLE YAPTIK







Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pilot ihtiyacını karşılamak için birkaç hamleli plan yaptıklarını söyledi.







"Bir yandan FETÖ'nün mobbingi ya da iftirasıyla ordumuzdan ayrılmak zorunda kalan pilotlarımıza diğer yandan da rezerv pilot uygulamasıyla Türk Hava Yollarında uçan asker kökenli pilotlarımıza çağrı yaptık." diyen Işık, FETÖ mağduru subay ve astsubayların TSK'ya dönmeye başladığını belirtti.







THY'nin olumlu görüşüyle daha önce savaş pilotu olarak çalışan sivildeki birçok pilotun sisteme dahil olmaya başladığını dile getiren Bakan Işık, şunları kaydetti:







"Sahte sağlık raporlarıyla pilotluktan sınıf subaylığına ayrılanlara çağrımız da büyük ilgi gördü. Kısa zamanda haksızlığa uğrayan pilotlarımıza uçak başı yaptıracağız. Hava Harp Okuluna da pilot yetiştiren okullardan yatay geçişle pilot adayı aldık. Eğitimleri bitince göreve başlayacaklar. Tüm bu çalışmalarla pilot açığımızı kapatırken, daha önce hain FETÖ'cülerin mağdur ettiği, sınıf değiştirmek zorunda kalan pilotlarımıza da haklarını teslim ediyoruz. Bu arada uçuş tazminatlarını da artırarak pilotlarımıza hak ettikleri değeri vermiş oluyoruz."







TSK'DAN 6 BİN 513 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ







Öte yandan, darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla TSK'dan 150 general, 3 bin 724 subay, bin 633 astsubay, 849 uzman erbaş/sözleşmeli er ve 157 memur/işçi ihraç edildi.







TSK'nın FETÖ üyelerinden arındırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulanırken, ihraçlara ilişkin itirazlar neticesinde 41 personelin görevlerine iade edildiği belirtildi.







kaynak:milliyet