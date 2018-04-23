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TSK'nın Sosyal Paylaşım Sitelerini Takip Edin

TSK'NIN SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİ TAKİP EDİN

Genelkurmay Başkanı Akar, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgiler için "TSK'nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin" dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 21:50
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK'nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını anımsatarak, "TSK'nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin" dedi.



"SAKLADIĞIMIZ BİR ŞEY YOK"



TBMM'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde başladı. Basın mensuplarınca Orgeneral Akar'a Tel Rıfat'taki terör odaklarına yönelik çalışmalar soruldu. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK'nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını hatırlatan Akar, "Sakladığımız hiçbir şey yok. TSK'nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin. Oradan bilgileri paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Hatta bazıları "fazla bilgi veriyorsunuz diyor" ifadelerini kullandı.



SURİYE'DE GERGİNLİĞİN AZALTILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARA DEĞİNDİ



"Washington'da bir teknik komiteniz var. Bu teknik komitenin çalışmaları devam ettiği belirtiliyor. Amerikan heyetiyle çalışmalar yürütülüyor mu?" şeklindeki bir soruya ise Akar, "Bütün çalışmalar devam ediyor. Her yerde çalışmalar var, komiteler var. Bunlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili bakanlıklar zamanında ve yerinde gerekli açıklamaları yapıyor" cevabını verdi. Akar, Suriye'de gerginliğin azaltılması için her türlü çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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