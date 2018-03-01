Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

TSK'nın temizlediği köylerde YPG'liler çocuk katliamı yaptı

TSK'NIN TEMİZLEDİĞİ KÖYLERDE YPG'LİLER ÇOCUK KATLİAMI YAPTI

Terör örgütü YPG, TSK'nın temizlediği 82 yerleşim biriminde, 7 ile 13 yaşları arasında 211 çocukla kendilerine direnen 417 sivili öldürdü.

Tarih : 01 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Tsk'nın Temizlediği Köylerde Ypg'liler Çocuk Katliamı Yaptı(8/10)4

Zeytin Dalı Operasyonu'nda köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristler, sivilleri canlı kalkan olarak kullanırken, kendilerine destek olmayanları da acımasızca katlediyor. Bu durum istihbarat birimleri tarafından hazırlanan 25 sayfalık raporla da gözler önüne serildi.

KADIN VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ

Yerel kaynaklar, ÖSO ve TSK mensuplarından teyit edilerek hazırlanan rapora göre örgüt, Mehmetçiğin temizlediği, biri belde merkezi, 75'i köy, 6'sı da köy altı yerleşim yerinde, 7 ile 13 yaş arasında 211 çocuğu katletti. Kendilerine destek olmamakla suçladıkları, aralarında kadın ve yaşlılarında bulunduğu 417 sivili de öldürdü.

ÇOCUK MİLİTAN FOTOĞRAFLARI RAPORDA

Raporda, PKK/YPG'nin çatışmalarda kullandığını inkâr ettiği ancak örgütün ölüme yolladığı çocuklara da fotoğraflarıyla yer verildi. Bunlardan, örgütün zorla saflarına kattığı Baran Kamışlı kod adlı Riyad İbrahim (15), Deyr ez Zor'daki çatışmada öldü.

500 SİLAHLI ÇOCUK BULUNUYOR

Rapora göre, Kilis sınırına yakın olan ve Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu 13 ayrı köyden, telefonla Kilis'teki Türk istihbarat birimlerine ulaşan 35 aile, 44 çocuğun evlerini silahla basan PKK/ YPG'li teröristler tarafından kaçırıldığını ihbar etti. Ailelerden bazıları, kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını da Whatsapp üzerinden istihbarat birimlerine gönderdi. Yapılan fiziki ve teknik takipte, kaçırılan çocukların bazılarının izine Halep ve Kamışlı'da ulaşıldı. PKK/YPG'nin, alıkoyup çatışma bölgelerine gönderdiği 500'e yakın çocuk bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Nın  Temizlediği  Köylerde  Ypg  Liler  Çocuk  Katliamı  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER