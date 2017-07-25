TÜBİTAK UZMANININ EVDE YAPTIĞI DENEY SONUCU ELLERİ KOPAN OĞLU, GÖZLERİNİ DE KAYBEDEBİLİR!
Antalya TÜBİTAK'ta Başuzman olarak görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı deneyde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 17 yaşındaki oğlunun iki elini ve gözlerini kaybetme tehlikesi bulunuyor.
Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) görevli Tuncay Özışıkın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana gelmişti. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık ağır şekilde yaralanmıştı. Ellerini ve gözlerini kaybetme riski bulunan Altuğ Özışık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
TEHLİKE SÜRÜYOR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Özışık'a annesi Hatice Özışık'ın refakat ettiği öğrenilirken, Hürriyet muhabirinin ulaştığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Altuğ Özışık'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
YARALANMALAR CİDDİ
Konuyla ilgili detaylı açıklama yapılacağını kaydeden Aydınlı, "Patlama sonrası çocuğumuzun el ve gözünde ciddi yaralanmalar meydana gelmiş. Akşam yapılan ameliyatta el ve gözlerin alınmasına karar verilmişti. Ancak ameliyatta nasıl bir yol izlendi buna tekrar bakacağız" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Olay, Konyaaltı İlçesi'ndeki apartmanın 7'nci katında saat 20.00'de meydana geldi. İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TUGda görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı. Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi. Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi. Patlamada Altuğ Özışıkın elleri kopup gözü ve yüzü yaralanırken, baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı. Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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