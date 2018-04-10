TÜBİTAK'IN REDDETTİĞİ LİSELİLERE HARVARD'DAN DAVET İDDİASINA CEVAP: KALAN PROJELER BAŞARISIZ DEĞİL
TÜBİTAK'ın projelerini reddettiği liselilere Harvard'dan davet iddiasına TÜBİTAK "Değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir." Açıklaması yaptı.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, "Kurum olarak bütün öğrencilerimizin yaptığı projelere büyük önem vermekteyiz. Yapılan tüm projeler bizim nezdimizde bir emek ürünüdür ve çok anlamlıdır. Mevcut kriterlere göre değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir." değerlendirmesi yapıldı.
PROJE BAŞVURUSUNDA ÖNCEKİ YILLARA ORANLA REKOR KIRILDI
Söz konusu "Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması"nın bu yıl 49'uncusunun düzenlendiği bildirilen açıklamada, yarışmaya 16 bin 181 proje başvurusu yapıldığı ve önceki yıllarla karşılaştırıldığında bir rekor kırıldığı kaydedildi. Ortaöğretim proje yarışmalarının 1969 yılından beri düzenlendiği anımsatılan açıklamada, son yıllarda 12 bilim alanında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda her alan için en az 3 jüri üyesinin bulunduğuna işaret edildi.
"GERİDE KALAN PROJELER BAŞARISIZ ÇALIŞMALAR DEĞİLDİR"
Açıklamada, projelerin alanında yetkin 3 jüri üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği ve ortalama puana göre sıralama yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Başvurular ilgili jüri tarafından ön değerlendirmeye alınmakta ve bölge sergisine katılacak projeler belirlenmektedir. Bölge sergileri her bölge için 100 projeyle sınırlı tutulmaktadır. Bu bağlamda en yüksek puanı alan projeler bölge sergisine davet edilmektedir. Bölgelerinde dereceye giren projeler de bir ilimizde sergilenmekte ve sonrasında ulusal değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirmede derece alan projelerde daha sonra uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmektedirler. Söz konusu haberde yer alan Göktuğ Altıparmak ve Fadime Seda Erol isimli öğrencilerimize ait 'Melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havada bulunan bakteriler üzerine etkisi' ile Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk isimli öğrencilerimize ait 'Kobalt-60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği' isimli projelerde bu kriterlere göre ele alınmıştır. Kurum olarak bütün öğrencilerimizin yaptığı projelere büyük önem vermekteyiz. Yapılan tüm projeler bizim nezdimizden bir emek ürünüdür ve çok anlamlıdır. Mevcut kriterlere göre değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir. 4 öğrencimizin projesini de bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir."
Kaynak: haberinburada
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