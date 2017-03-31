TÜBİTAK'TAN GİRİŞİMCİLERE 150 BİN LİRA HİBE!
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe desteği vereceklerini belirterek...
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe desteği vereceklerini belirterek, "Adaylar, bu yıl 150 bin liraya yükseltilen yüzde 100 hibe destekten yararlanmak için yarışacak. İş fikri başvuruları, 10-28 Nisan ve 1-15 Ağustos 2017 çağrı dönemlerinde alınacak." dedi.
kaynak:sabah
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