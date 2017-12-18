Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Igor Tudor'la yollarını ayırırken, Galatasaray'ın resmi internet sitesi olan galatasaray.org'da teknik kadro sayfasına ulaşım sağlanamıyor.

Resmi sitede yaşanan bu durumu, Hırvat teknik adamla ayrılığın resmileştiği ve Tudor'un isminin teknik heyet kısmında çıkarılması için çalışma yapıldı şeklinde yorumlandı.

Kaynak: haberinburada