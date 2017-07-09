TUDOR, KENDİSİYLE TARTIŞAN CAVANDA'YI KADRO DIŞI BIRAKIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Diosgyor maçı sonrasında kendisiyle tartışan Cavanda'yı kadro dışı bırakacak.
Galatasaray'da gönderilecekler listesinde olmasına karşın takımla birlikte Slovakya'daki kampta yer alan Luis Cavanda, sorun olmaya devam ediyor.
Sarı-Kırmızılıların dün akşam oynadığı Diosgyor maçında Tudor tarafından şans verilmeyen Cavanda, hocasıyla tartıştı.
KADRO DIŞI BIRAKILIYOR
Hırvat teknik adamın bu gelişme üzerinde, 26 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşündüğü öğrenildi.
Slovakya kampı sonrasında Belçikalı futbolcu A Takım kadrosundan çıkarılacak ve kendisine kulüp bulması bildirilecek.
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