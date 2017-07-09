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Tudor, Kendisiyle Tartışan Cavanda'yı Kadro Dışı Bırakıyor

TUDOR, KENDİSİYLE TARTIŞAN CAVANDA'YI KADRO DIŞI BIRAKIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Diosgyor maçı sonrasında kendisiyle tartışan Cavanda'yı kadro dışı bırakacak.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 14:17
Puan Ver : Tudor, Kendisiyle Tartışan Cavanda'yı Kadro Dışı Bırakıyor(9/10)7


Galatasaray'da gönderilecekler listesinde olmasına karşın takımla birlikte Slovakya'daki kampta yer alan Luis Cavanda, sorun olmaya devam ediyor.



Sarı-Kırmızılıların dün akşam oynadığı Diosgyor maçında Tudor tarafından şans verilmeyen Cavanda, hocasıyla tartıştı.



KADRO DIŞI BIRAKILIYOR



Hırvat teknik adamın bu gelişme üzerinde, 26 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşündüğü öğrenildi.



Slovakya kampı sonrasında Belçikalı futbolcu A Takım kadrosundan çıkarılacak ve kendisine kulüp bulması bildirilecek.



 



 



 



 



 



 





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