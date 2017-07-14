TUDOR, SNEİJDER'İ DUYUNCA ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçı sonrası Sneijder ile ilgili sorulan soruyu duyunca "Sadece maç konuşuyoruz." cevabını verdi ve arkasına bakmadan kaçtı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 yenildikleri maçın ardından röportaj verdi.
SNEİJDER'İ DUYUNCA ARKASINA BİLE BAKMADI
Hırvat teknik adam Sneijder ile ilgili "Sneijder ve transferle ilgili görüşlerini alabilir miyiz?" şeklindeki soruya ise "Sneijder ve transfer yok, sadece maçla ilgili konuşuyoruz" cevabını verdi. Arkasına bile bakmadan giden Igor Tudor, bu hareketiyle herkesi şaşkına çevirdi.
Kaynak: haberinburada
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