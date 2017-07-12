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Tudor şüpheli: Belhanda'dan emin değilim

TUDOR ŞÜPHELİ: BELHANDA'DAN EMİN DEĞİLİM

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Avrupa Ligi'ndeki Östersunds maçı öncesi yaptığı basın toplantısında, "Belhanda'nın durumundan emin değilim, idmandan sonra belli olacak." dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Tudor Şüpheli: Belhanda'dan Emin Değilim(9/10)5

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Östersund maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Hırvat çalıştırıcı, Wesley Sneijder konusunda gelen bir soruyu da yanıtladı.

İşte o açıklamalar:

"ZOR MAÇ OLACAK"

Zor bir maç bekliyorum. Bunu söylemek için söylemiyorum. Gerçekten buna inandığım için söylüyorum. Defansif ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Takımını iyi hazırlayan bir hocaları var. Koşullar, saha şartları, diğer taraftan sezonu yeni açmamız bu maçı zor hale getiriyor.

"DEZAVANTAJ OLMAYACAK"

Hava şartları soğuk bir yerde sıcak bir yer giderseniz bir dezavantaj olabilir; ama biz sıcak bir yerden soğuk bir yere geldik. Onun için bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Kurallar aynı, futbol aynı. Önümüzde bir antrenmanımız var. Bu antrenman sahaya adapte olabilmemiz için yeterli.

"BELHANDA'DAN EMİN DEĞİLİM"

Rakip hakkında açıkçası çok şey bilmiyordum. Kuradan sonra bilgi edinme şansı buldu. Kupa kazanmış takım. Ligde maçları devam ediyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz burada turu geçmek. Geçen maç şanslı değildik, iki önemli oyuncumuz sakatlandı. Belhanda'nın durumundan emin değilim. Antrenmandan sonra belli olacak.

Sezon başı kampından bahsedemeyiz. Çok çalışabileceğimiz bir zamanımız olmadı. Şu anki kadro kalitesi turu geçmek için yeterli.

"EN DOĞRU KARAR VERİLECEK"

Kulüp ve Sneijder görüşme halinde. Takım için en doğru karar alınacaktır. Ben şu anda önümüzdeki maçı düşünüyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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