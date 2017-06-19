2017-2018 sezonu için son sürat çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tarihi bir operasyona imza atılıyor... Tudor'un neşteri ile takım baştan yaratılacak. Lukas Podolski, Sabri Sarıoğlu, Bruma, Aurelien Chedjou ve Josue ile yollarını ayıran Galatasaray'da değişim bu isimlerle sınırlı kalmayacak.



VAZGEÇİLMEZLERDEN, VAZGEÇİLECEK!







Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Igor Tudor'la tarihin en büyük kadro operasyonunu yapacak. Sağ bek, sol bek, stoper, orta saha, 10 numara ve forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'da, bugüne dek 'vazgeçilmez' görülen birçok oyuncu ya kulübede oturacak ya da tamamen gönderilecek. İşte Cimbom'daki operasyonun detayları:



16 yıl Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilememe kararı alan yönetim, bir başka emektar isim Hakan Balta'yı da gönderecek. Sezon başı hazırlık kampına götürülecek olan tecrübeli futbolcuya kamp dönüşü, "Kendine takım bul" denilecek. Sol bekte Carole'un performansını yeterli görmeyen Tudor, bu mevkiye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Kulüp arayışı içinde olan Fransız futbolcu takımda kalsa bile yedek soyunacak.



Stoper mevkisine de Maicon ya da Acerbi'den biri alınacak. Bu durumda defans bölgesindeki 4 oyuncunun 3'ü değişmiş olacak. Sağ bek, sol bek ve stoper takviyesinin ardından, mevcut kadroda bulunan Semih Kaya, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Koray Günter'den sadece 1'i ilk 11'de oynayabilecek.







kaynak:sabah