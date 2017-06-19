Hız İbresi 110 Kilometrede Takılı Kaldı
Tbmm Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Tutuklandı
Hareketli Dakikalar: Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kapatıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Dahil 23 Kişiye 3 Kez Müebbet İstendi
Dedesi Ve Babaannesini Öldüren Torun: Cinayetleri Bana Cinler Yaptırdı
Dünya Devinden Flaş Dolar/Tl Tahmini
Lice'de Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı
Işın Karaca'dan Kanser Açıklaması
Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışı Çağrısı!
Londra'daki Dev Yangında Ölenlerin Sayısı 79'a Çıktı
Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu
Östersunds'ta Galatasaray Şaşkınlığı!
Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı
Bayramda Yola Çıkacaklara: 36 'kara Nokta'ya Dikkat!
Bankalara Ceza Yağdı!
Seda Sayan: Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!
Ak Parti Myk Toplantısı Başladı
Rusya'dan Abd'ye Suriye Uyarısı: Hedef Olarak Göreceğiz
Erdoğan İlk Kez O GüzergâHı Kullandı
Uefa'dan Fenerbahçe'ye Mektup

tudor'dan galatasaray'a tarihi neşter!

TUDOR'DAN GALATASARAY'A TARİHİ NEŞTER!

2017-2018 sezonu için son sürat çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tarihi bir operasyona imza atılıyor... Tudor'un neşteri ile takım baştan yaratılacak. Lukas Podolski, Sabri Sarıoğlu, Bruma, Aurelien Chedjou ve Josue ile yollarını ayıran Galatasaray'da değişim bu isimlerle sınırlı kalmayacak.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:16
Puan Ver : Tudor'dan Galatasaray'a Tarihi Neşter!(5/10)7


VAZGEÇİLMEZLERDEN, VAZGEÇİLECEK!



Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Igor Tudor'la tarihin en büyük kadro operasyonunu yapacak. Sağ bek, sol bek, stoper, orta saha, 10 numara ve forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'da, bugüne dek 'vazgeçilmez' görülen birçok oyuncu ya kulübede oturacak ya da tamamen gönderilecek. İşte Cimbom'daki operasyonun detayları:



16 yıl Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilememe kararı alan yönetim, bir başka emektar isim Hakan Balta'yı da gönderecek. Sezon başı hazırlık kampına götürülecek olan tecrübeli futbolcuya kamp dönüşü, "Kendine takım bul" denilecek. Sol bekte Carole'un performansını yeterli görmeyen Tudor, bu mevkiye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Kulüp arayışı içinde olan Fransız futbolcu takımda kalsa bile yedek soyunacak.



Stoper mevkisine de Maicon ya da Acerbi'den biri alınacak. Bu durumda defans bölgesindeki 4 oyuncunun 3'ü değişmiş olacak. Sağ bek, sol bek ve stoper takviyesinin ardından, mevcut kadroda bulunan Semih Kaya, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Koray Günter'den sadece 1'i ilk 11'de oynayabilecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tudor  Dan  Galatasaray  A  Tarihi  Neşter    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER