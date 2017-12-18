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Tudor'un tazminatı ortaya çıktı, sudan ucuza gidiyor

TUDOR'UN TAZMİNATI ORTAYA ÇIKTI, SUDAN UCUZA GİDİYOR

Galatasaray, görevine son verdiği Igor Tudor'a 400 bin euro tazminat ödeyecek. Yeni hoca için listenin başında Fatih Terim var.

Tarih : 18 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Tudor'un Tazminatı Ortaya Çıktı, Sudan Ucuza Gidiyor(10/10)6

Galatasaray, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında Teknik Direktör Igor Tudor'la yollarını ayırdı. 10 aydır takımın başında bulunan Hırvat teknik adam, 400 bin euro tazminat alacak.

YENİ HOCA GÖZTEPE MAÇINA ÇIKMAYACAK

Sarı-Kırmızılı kurmayların ilk yarının son maçına geçici olarak belirlenecek bir isimle çıkmayı planladığı ve ligin tatile girmesiyle bu konuyu çözerek, devre arası kampına yeni teknik direktörle girmeyi hedeflediği belirtildi.

YA TERİM YA YABANCI

Galatasaray'da yeni hoca adayları da belli olmaya başladı.

Yönetimin bu konuda ikiye bölündüğü öğrenilirken bir kanadın hiç düşünülmeden Fatih Terim'e teklif sunulup takımın tecrübeli hocaya emanet edilmesinden yana oldukları belirtildi.

Terim'i istemeyen diğer kanadın ise yabancı çalıştırıcı için bastırdıkları kaydedildi. Öne çıkan isimler ise şöyle:

*PSG'nin eski hocası Laurent Blanc*Nice'teki görevine geçtiğimiz günlerde son verilen Marcelo Bielsa*Dortmund'un eski hocası Thomas Tuchel

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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