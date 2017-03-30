TUDOR'UN TRANSFERDEKİ KARE ASI!
Galatasaray, Igor Tudor'un isteğiyle iki stoper, sağ bek, sol bek, ön libero, kanat oyuncusu, bir de forvet olmak üzere toplam 7 oyuncu transfer etmek isterken menajerlerin uğrak yeri oldu.
Geleceğin takımını kurmak isteyen ve listeyi uzun uzun inceleyen Tudor sadece 4 ismi beğendi.
Dinamo Kiev'den Evgen Khacheridi (Stoper)
Sunderland'den Jan Kirchhoff (Ön libero)
Alkmaar'dan Mattias Johansson (Sağ bek)
Cardiff'ten Junior Hoilett (Sağ-Sol Kanat)
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar