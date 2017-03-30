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tudor'un transferdeki kare ası!

TUDOR'UN TRANSFERDEKİ KARE ASI!

Galatasaray, Igor Tudor'un isteğiyle iki stoper, sağ bek, sol bek, ön libero, kanat oyuncusu, bir de forvet olmak üzere toplam 7 oyuncu transfer etmek isterken menajerlerin uğrak yeri oldu.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:00
Puan Ver : Tudor'un Transferdeki Kare Ası!(10/10)9


Geleceğin takımını kurmak isteyen ve listeyi uzun uzun inceleyen Tudor sadece 4 ismi beğendi.



Dinamo Kiev'den Evgen Khacheridi (Stoper)



Sunderland'den Jan Kirchhoff (Ön libero)



Alkmaar'dan Mattias Johansson (Sağ bek)



Cardiff'ten Junior Hoilett (Sağ-Sol Kanat)



 



kaynak:sabah








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