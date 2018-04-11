Konya'nın Seydişehir ilçesinde Adil Yüce'nin (56) ölü, E.M.'nin (22) yaralı bulunduğu olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Evde av tüfeğiyle çenesinden yaralanmış halde bulunan E.M.'nin, babasını telefonla arayıp, "Baba beni Adil vurdu. Gelip bana yardım edin" dediği belirlendi.

POLİSİ ARAYIP, "BİRLİKTE İNTİHAR EDECEĞİZ" İHBARINDA BULUNMUŞ

Seydişehir ilçesinde dün gece, ihbar üzerine Şehit Harun Mahallesi Uludağ Caddesi'ndeki Adil Yüce'ye ait eve giden polis, itfaiye yardımıyla kapıyı açtı. Evde Adil Yüce av tüfeğiyle boğazına ateş edilerek öldürülmüş, yanındaki E.M. de yine tüfekle çenesinden vurularak yaralanmış halde bulundu. Yaralı E.M., Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında olan E.M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. E.M.'yi vurduktan sonra intihar ettiği üzerinde durulan Adil Yüce'nin (56) ise polisi arayıp, "Birlikte intihar edeceğiz" diyerek ihbarda bulunduğu ileri sürüldü.

"BABA BENİ ADİL VURDU, GELİP BANA YARDIM EDİN" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Bekar ve işsiz olan E.M.'nin, yaralandıktan sonra babası M.M.'yi telefonla arayıp, "Baba beni Adil vurdu. Gelip bana yardım edin" diyerek yardım istediği ortaya çıktı. M.M.'nin de oğlundan gelen telefonun ardından polisle birlikte Adil Yüce'ye ait eve gittiği öğrenildi. Kanlar içindeki E.M.'nin babası ve ekipler geldiğinde balkonda olduğu, kapıyı açmak için tekrar eve girdiğinde ise yere yığılıp, kapıyı açamadığı öğrenildi.

GENCİ YARALADIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Bunun üzerine polisin, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp eve girdiği E.M.'yi yaralı halde, Adil Yüce'yi de ölü olarak bulduğu belirtildi. Av tüfeğinin evde bulunması üzerine E.M.'yi yaraladıktan sonra intihar ettiği üzerinde durulan Adil Yüce'nin, olaydan önce polisi arayıp "Birlikte intihar edeceğiz" diyerek ihbarda bulunduğu ileri sürüldü. Eşinden boşanan Yüce'nin, çeşitli gayrimenkulleri sayesinde geçimini sağladığı belirtildi.

OĞLUNU UYARDIĞINI ANLATTI

Oğluna, Adil Yüce ile görüşmemesi uyarısında bulunan mesajlar attığını belirten baba M.M.'nin de polise verdiği ilk ifadesinde, "Oğlum beni, 'Baba beni Adil vurdu. Gel bana yardım edin' diye aradı" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: haberinburada