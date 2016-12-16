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tüfenkci`den sicil affı müjdesi

TÜFENKCİ`DEN SİCİL AFFI MÜJDESİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affıyla ilgili çalışmaların tamamlanarak Başbakanlığa sunulduğunu belirterek, "İnşallah 2017 yılı için bir müjde olarak hayata geçmiş olacak." dedi.

Tarih : 16 Aralık 2016, 12:06
Puan Ver : Tüfenkci`den Sicil Affı Müjdesi(9.4/10)10


Tüfenkci, gelecek yıl uygulanacak sicil affı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bakanlık olarak sicil affıyla ilgili çalışmaları bitirdiklerini dile getiren Tüfenkci, "Başbakanlığa sunduk. Maliye Bakanlığınca hazırlanan torba yasa taslağına yetişmek üzere gönderildi. İnşallah bütçe görüşmelerinden sonra ele alınacak torbada sicil affına yönelik bir yasa da olacak." ifadesini kullandı.



 



kaynak:ahaber








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