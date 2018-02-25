TUGAY KERİMOĞLU TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKIP YORUMCU OLDU
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, teknik direktörlük kariyerine nokta koyarak Tivibuspor'la anlaştı.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Artık teknik direktörlük yapmamaya karar veren Kerimoğlu, artık TV ekranlarında futbol yorumculuğu yapacak.
TİVİBU'DA ÇALIŞACAK
Oğuz Çetin, Nihat Kahveci, Ali Ece, Kaan Kural gibi ekranların tanınan spor yorumcularının yanına Tugay Kerimoğlu'nun da eklendiği açıklandı. Kerimoğlu bundan sonra Tivibuspor'da futbol yorumculuğu yapacak.
Tugay Kerimoğlu son olarak TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar