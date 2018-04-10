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Tugay Kerimoğlu'dan Fatih Terim'e: Belhanda'ya 60 Dakika Nasıl Dayanıyorsun
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Tugay Kerimoğlu'dan Fatih Terim'e: Belhanda'ya 60 Dakika Nasıl Dayanıyorsun

TUGAY KERİMOĞLU'DAN FATİH TERİM'E: BELHANDA'YA 60 DAKİKA NASIL DAYANIYORSUN

Gençlerbirliği karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Tugay Kerimoğlu, canlı yayında Fatih Terim'e sitem etti: 60 dakika Belhanda'ya nasıl sabrediyorsunuz, hayret.

Tarih : 10 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Tugay Kerimoğlu'dan Fatih Terim'e: Belhanda'ya 60 Dakika Nasıl Dayanıyorsun(6/10)2

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu maçın ardından Tivibu Spor'da yayınlanan programda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda'yı sert sözlerle eleştiren Kerimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"NASIL DAYANIYORSUNUZ, HAYRET EDİYORUM"

"Bir artı parantez de Fatih hocaya. Eğer bu kadar tecrübeli bir teknik direktörseniz Belhanda'ya 60 dakika nasıl dayanıyorsunuz ben burada hayret ediyorum. Sahada yok. Bilmiyorum yani seyredenlerde benle aynı fikirdedir. Oyun içinde çok fazla etkili olamayan, herkesin beklentisi olan bir oyuncudan çıkarken bile insan üzülür, kendine bir tepki verir. O da yok. Beklentisi yok demek ki bu ülkede kendinden. Olmadığı zaman da 60 dakika size burada sabrediliyor. Bu sabrın karşılığında siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, etkili değilsiniz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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