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tuğba ekinci'den, mustafa ceceli yorumu

TUĞBA EKİNCİ'DEN, MUSTAFA CECELİ YORUMU

Tuğba Ekinci, eşini boşayıp Selin İmer ile aşk yaşayan Mustafa Ceceli'yi topa tuttu. Ekinci, "Türk erkeği böyledir, parayı bulunca ilk önce eşini değiştirir" dedi.

Tarih : 03 Haziran 2017, 16:10
Puan Ver : Tuğba Ekinci'den, Mustafa Ceceli Yorumu(5/10)5


 Eşini boşayıp sevgilisi Selin İmer ile evlilik kararı alan Mustafa Ceceli'ye herkesten tepki geldi. Bu tepkilerden birini de şarkıcı Tuğba Ekinci verdi. Ekinci, "Türk erkeği böyledir. Parayı bulunca ilk önce eşini değiştirir" dedi.



"PARAYI BULDU, EŞİNİ DEĞİŞTİRDİ"



Uzun süredir gözlerden uzak olan Tuğba Ekinci, önceki gün Bebek'te ortaya çıktı. Şarkıcı, bisikletiyle dolaşırken gördüğü muhabirlerle sohbet etti. Ekinci, eşinden boşandıktan sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli hakkında şu yorumu yaptı: Türk erkeği böyledir. Parayı bulunca ilk önce eşini değiştirir.



 



kaynak:haberler








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