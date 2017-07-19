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Tuğrul Türkeş Koltuğunu Kaybetti

TUĞRUL TÜRKEŞ KOLTUĞUNU KAYBETTİ

Yeni açıklanan kabinede Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş liste dışı kaldı. MHP kökenli Türkeş, 28 Ağustos 2015'ten beri oturduğu koltuğunu kaybetti.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Tuğrul Türkeş Koltuğunu Kaybetti(5/10)1

Bugün Ak Saray'a çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra yeni kabineyi açıkladı. Kabinede 5 bakanın yeri değişti 6 da yeni isim geldi.

TUĞRUL TÜRKEŞ KOLTUĞUNU KAYBETTİ

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'e yer verilmediği gözlendi. 28 Ağustos 2015 tarihindeki seçimde AK Parti saflarına geçtikten sonra açıklanan kabinelerde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilen Tuğrul Türkeş, yaklaşık 2 yılın ardından bu koltuğunu kaybetmiş oldu.

TÜRKEŞ'İ DAVUTOĞLU ÇAĞIRMIŞTI

Türkeş, MHP'den teklif almadığını, milletvekili listelerinin verilmesine 2 gün kalan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisine teklifte bulunduğunu açıklamıştı.

Türkeş şunları söylemişti: "Bakanlığıma kadar Sayın Davutoğlu ile hiçbir temasım olmadı. 15-16'sında Sayın Davutoğlu'na gittiğimde, 'Durumun netleşti mi' diye, MHP'den ihraç durumumu sordu ve bana 'Büyük ihtimalle seni aday göstermeyecekler. Bizden olur musun' diye sordu. Listeler 18'inde veriliyor. O güne kadar 'gel' diyen yok. 18'inde Sayın Davutoğlu beni aradı ve aday gösterdiklerini söyledi."

Türkeş'in MHP'den AK Parti'ye geçmesi ciddi tepkilere neden olmuştu.BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tuğrul Türkeş'in AK Parti'ye geçmesinin ardından MHP'nin oylarını böleceği yönündeki yorumlara, "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?" değerlendirmesini yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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