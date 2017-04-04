Tuğrul Türkeş CNN Türk'deki Tarafsız Bölge'de ülkücüler için şok sözler sarfetti.



Tuğrul Türkeş CNN Türk'deki Tarafsız Bölge'de ülkücüler için şok sözler sarfetti. Ülkü ocakları başkanı Olcay Kılavuz'un yaptığı açıklamalara gönderme yapan Türkeş bomba bir yorum getirdi.







kaynak:internethaber