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tüketeceğiniz tuzu seçerken bunlara dikkat edin!

TÜKETECEĞİNİZ TUZU SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, tuz kullanımının geçmiş yıllara oranla azaltıldığını ancak daha da indirilmesi gerektiğini bildirdi. Erk, tuz, şeker ve unun orantısız kullanıldığında insan sağlığı için zararlı olduğunu anlattı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:22
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Bu üçlünün kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erk, "Başta tuz fazla alındığı zaman büyük sağlık sorunları ortaya çıkarıyor. Tuz oranı çok önemli. Sağlık Bakanlığı tuz tüketiminin azaltılmasıyla ilgili 6 yıl önce güzel bir kampanya başlattı, biz de buna büyük destek verdik. Tuz kullanımı geçmiş yıllara nazaran azaldı. 6 gram yeterli olmasına rağmen Türkiye'de kişi başı 18 gram tuz tüketiliyordu. Kampanyayla birlikte tuz tüketimi 14 grama inmiş durumda." diye konuştu.








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