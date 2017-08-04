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Tüketici, Daha Fazla Ürün Çeşidini Ucuza Alacak
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Tüketici, Daha Fazla Ürün Çeşidini Ucuza Alacak

TÜKETİCİ, DAHA FAZLA ÜRÜN ÇEŞİDİNİ UCUZA ALACAK

Rekabet Kurulunun internet satışlarına getirilen kısıtlamaları ortadan kaldırmak için yaptığı düzenlemeyle, tüketicinin daha fazla ürün çeşitliliğine uygun fiyata ulaşmasının önü açılacak.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Tüketici, Daha Fazla Ürün Çeşidini Ucuza Alacak(5/10)1

Rekabet Kurumu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz'un güncellenmesi amacıyla ile başlatılan çalışma kapsamında rekabet hukuku uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyum sağlanması için "internet satışları", "acentelik sözleşmeleri" ve "en çok kayrılan müşteri koşulu" konularına yönelik düzenleme yapılacak.

YENİ YASAKLAMALAR DA TANIMLANDI

İnternet satışlarının pasif satış yöntemi niteliği taşıdığının belirtilmesiyle sınırlı kalan mevcut düzenlemede, AB Komisyonu'nun yaklaşımıyla karşılaştırıldığında eksikliklerin olduğu belirlendi. Bu nedenle Rekabet Kurulunca kılavuzda yer alan bazı açıklamaların değiştirilmesi ve yeni açıklamaların eklenmesine yönelik "Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı" hazırlanmasına karar verildi.

Yeni kılavuz taslağında, internet satışlarına ilişkin yeni yasaklamalar tanımlanırken, marka imajı, bedavacılık sorunu gibi üreticilerin kaygılarını gidermeye yönelik izin verilebilir nitelikteki dikey kısıtlamalara da değiniliyor.

"HER BAYİ İNTERNET SATIŞI YAPMA HAKKINA SAHİP"

Prensip olarak her bayi ve distribütörün internet üzerinden satış yapabilme hakkına sahip olması gerektiğine işaret edilen kılavuz taslağına göre, pasif satışlar kapsamında ele alınan internet satışlarına yönelik sınırlamalar inceleme konusu dikey anlaşmayı grup muafiyeti kapsamı dışına çıkaracak ve pasif satışın engellenmesiyle eşdeğer kabul edilecek.

Bu kapsamda, dağıtıcının, başka bir dağıtıcının bölgesinde bulunan müşterilerin kendi web sitesine erişimlerini ve satışlarını kısıtlaması veya bu müşterilerin, üreticinin veya diğer dağıtıcının sitesine yönlendirilmesi engellenecek.

PASİF SATIŞ KABUL EDİLECEK DURUMLAR

Dağıtıcının, müşterinin kredi kartı adres bilgisinden, adresin dağıtıcının bölgesinde olmadığını fark etmesi durumunda işlemi sonlandırması, internet üzerinden yapılan satışların toplam satışlara oranına ilişkin kısıtlama getirilmesi, dağıtıcının internet üzerinden tekrar satışa sunacağı ürünler için fiziki satış noktalarında arz edilecek ürünlere kıyasla daha yüksek fiyat ödemesinin kararlaştırılması, pasif satışın engellenmesi olarak kabul edilecek.

Söz konusu sınırlamalar yoluyla belli bir bölgeden veya müşteri grubundan gelen online taleplerin karşılanmasının engellenmesi, internet kanalı için maksimum satış oranı belirlenmesi ağır sınırlama olarak kabul edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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