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tüketiciyi yanıltmanın cezaları yükseldi

TÜKETİCİYİ YANILTMANIN CEZALARI YÜKSELDİ

2017 yılında Tüketici Kanunu'na aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para ceza tutarları belli oldu.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:18
Puan Ver : Tüketiciyi Yanıltmanın Cezaları Yükseldi(5/10)3


2017 yılında Tüketici Kanunu'na aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para ceza tutarları belli oldu. Sahte bal veya telefon gibi ürünlerle ilgili reklam yapan kanallara 12 bin 70 TL, Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinden ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara 1.206 TL, 36 ay içinde teslim edilmeyen konutlar için 24 bin 140 TL ceza kesilecek.



Yeni yılda aidatsız kredi kartı çıkarmayan kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 6 milyon 35 bin liraya yükseltildi. Yeni yılda aldatıcı ticari Reklam için idari para cezaları da artacak. Örneğin sahte bal veya telefon gibi ürünlerle ilgili reklam yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 12 bin 70 TL, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 241 bin 413 TL olarak uygulanacak.



Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 1.162 TL'den 1.206 TL'ye çıkarıldı. 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına uygulanan ceza miktarı 24 bin 140 TL olarak belirlendi. Tüketici hakem heyetleri için belirlenen parasal sınırlar da yeni yılda artıyor. İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 2 bin 400 liraya, il tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı ise 3 bin 610 TL'ye yükseltildi.



 



kaynak:gazetevatan








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