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Tüm dünyanın gözü bu noktadan gelecek haberde! Esad heyeti engelledi

TÜM DÜNYANIN GÖZÜ BU NOKTADAN GELECEK HABERDE! ESAD HEYETİ ENGELLEDİ

Esad rejiminin kimyasal saldırı düzenlediği Doğu Guta'nın Duma bölgesinde inceleme yapmak isteyen heyet Rus ve Esad güçleri tarafından engellendi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Tüm Dünyanın Gözü Bu Noktadan Gelecek Haberde! Esad Heyeti Engelledi(7/10)3

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, Suriye'nin Doğu Guta Bölgesinin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıyı araştırması için gönderdikleri heyetin, güvenlik nedeniyle bölgeye geçemediğini söyledi.

RUS VE REJİM GÜÇLERİ ENGELLEDİ

Üzümcü, yaptığı açıklamada, "9 uzmandan oluşan heyet, Suriye ve Rus yetkililerin bölgede halen güvenlikle ilgili sorunların devam ettiğini bildirmesi nedeniyle bölgeye geçemedi. Heyetin en kısa zamanda gerekli ortamın sağlanıp Duma'da araştırmalara başlamasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

HEYETE ŞAM'DA GÖRÜŞME TEKLİF EDİLDİ

Üzümcü, heyetle görüştürülmek üzere 22 görgü tanığının Şam'a getirilebileceğinin teklif edildiğini bildirdi.

OPCW heyeti, 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı araştırmak için geçen hafta Suriye'ye gitmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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