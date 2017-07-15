Fener 3'te 0 Çekti! Yine Mağlup
Şehit Öğretmen Şehit Olacağını Birçok Kez Babasına Söylemiş
51 Şehit Verdiğimiz Gölbaşı'ndaki Anmadan Yürek Yakan Kare
250 Şehidin Adı Tek Tek Okunup, Her Biri İçin Işıklar Yakıldı
Milyonlar Köprüye Akın Etti, Cnn Ve Bbc Küçük Dilini Yuttu
Emniyet Müdürü 1 Yıl Sonra, Aynı Saatte, Aynı Anonsu Yaptı
Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri Anısına Yapılan 'şehitler Anıtı'nın Açılışını Yaptı
Tansu Çiller 15 Temmuz'u Anma Etkiliğine Katılıp, Erdoğan'la Sohbet Etti
Tüm Gözler Aynı İsmi Aradı, Kocasını Yalnız Bıraktı
Trabzon İlk Hazırlık Maçında Tat Vermedi
Lys Adaylarının Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Türkiye 15 Temmuz'u Unutmadı! İşte İl İl Meydanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde Konuşuyor
Erdoğan Anma Programına 15 Temmuz'da Kur'an Dersi Verdiği Torunuyla Yürdü
Yasin Öztekin'in Ayak Parmağında Kırık Var
Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı
Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler Köprüsü'ne Koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
Geçen Yıl Darbe Girişiminin Emrinin Verildiği Saatte Bugün Millet Yeni Bir Tarih Yazıyor

Tüm gözler aynı ismi aradı, kocasını yalnız bıraktı

TÜM GÖZLER AYNI İSMİ ARADI, KOCASINI YALNIZ BIRAKTI

Kanlı darbe girişiminin birinci yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde düzenlenen anma törenine 1'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılırken, eşi Hayrunisa Gül katılmadı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Tüm Gözler Aynı İsmi Aradı, Kocasını Yalnız Bıraktı(5/10)1

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri için binlerce kişi yollara döküldü. Tam bir yıl önce hain darbecilerin tanklarına, siper olmak için sokağa dökülen Türkiye, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ndeki anma etkinliklerine katıldı.

GÖZLER HAYRUNİSA GÜL'Ü ARADI AMA BULAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da etkinlik alanına vatandaşlarla birlikte yürüdü. Erdoğan çifti protokol sıralarında duranlarla tek tek selamlaştı. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı etkinlikte gözler eşi Hayrunisa Gül'ü aradı ama bulamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tüm  Gözler  Aynı  İsmi  Aradı  Kocasını  Yalnız  Bıraktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER