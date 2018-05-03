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TÜM ŞEHRİ ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSU SARDI, İNSANLAR NEFES ALMAKTA ZORLANDI


Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı, insanlar nefes almakta zorlandı
Tarih : 03 Mayıs 2018, 08:30
Puan Ver : Tüm Şehri Çürük Yumurta Kokusu Sardı, İnsanlar Nefes Almakta Zorlandı(9/10)5

Aydın'da gece yarısı tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı. Efeler ilçesindeki tüm mahallelerde yoğun olarak hissedilen kötü koku nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı.

TÜM ŞEHRİ ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSU SARDI

Gece saat 23:00'ten sonra yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesinden Mimar Sinan Mahallesine kadar tüm yerleşim birimlerini sardı.

ÇEVRE MÜHENDİSİ: KÜKÜRT KOKUSU

Kötü koku ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, isimlerinin açıklanmasını istemeyen çevre mühendisi kokunun Aydın Efeler İlçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan oluştuğunu belirttiler. Kükürt kokusu olduğu ileri sürülen gazın sağlığa çok zararlı olduğu belirtildi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Gece boyunca devam eden kötü koku nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan pek çok kişinin nefes almakta güçlük yaşadığı belirtildi.

YETKİLİLER GÖREVE ÇAĞIRDI

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan pek çok kişi de hissettikleri kötü koku nedeniyle yaşadıkları olumsuzluğa sosyal medya hesaplarından yazıp kimisi tepki gösterdi kimisi de yetkilileri göreve çağırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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