TÜM TELEFON KULLANICILARI DİKKAT!
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını mağdur eden sisteme neşter vuruluyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), tüketicilerin internette gezinirken talep ve onayı olmaksızın istek dışı aboneliğinin gerçekleştirildiği “katma değerli servisler”le ilgili mağduriyetleri önlemek amacıyla onay zorunluluğu getirildi.
BTK'ca hazırlanan düzenlemeye göre web, wap, SMS ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan işlemlerde ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin aboneden onay alınacak.
kaynak:haber7
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