TÜM TÜRKİYE NEFESİNİ TUTTU! DEV DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis
BEŞİKTAŞ: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇLARINDAN NOTAR:Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'deki 120. randevuda karşı karşıya geliyor. Önceki 119 maçta Galatasaray'ın 43-34'lük üstünlüğü bulunuyor (42B).Süper Lig, 18 takımla oynanmaya başladığından bu yana (1994/95 sezonu), iki takım ligin 30. haftaları ve sonrasında dokuz kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçlarda 4-3'lük üstünlük kurdu (2B).İki takımın Galatasaray ev sahipliğinde oynadığı son dört lig maçında toplam beş gol oldu.Galatasaray ile Beşiktaş, nisan aylarında toplam 12 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 5-3'lük üstünlüğü var (4B). İki takım en son 2012'de, Süper Final turunda nisan ayında karşılaşmış, kazanan 2-0'lık skorla sarı kırmızılılar olmuştu.Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi (4B 8M) ve bu maçların 10'unda gol atamadı.
Kaynak: haberinburada
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