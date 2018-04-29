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TÜM TÜRKİYE NEFESİNİ TUTTU! DEV DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU


Tüm Türkiye nefesini tuttu! Dev derbide 11'ler belli oldu
Tarih : 29 Nisan 2018, 18:30
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Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis

BEŞİKTAŞ: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇLARINDAN NOTAR:

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'deki 120. randevuda karşı karşıya geliyor. Önceki 119 maçta Galatasaray'ın 43-34'lük üstünlüğü bulunuyor (42B).Süper Lig, 18 takımla oynanmaya başladığından bu yana (1994/95 sezonu), iki takım ligin 30. haftaları ve sonrasında dokuz kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçlarda 4-3'lük üstünlük kurdu (2B).İki takımın Galatasaray ev sahipliğinde oynadığı son dört lig maçında toplam beş gol oldu.Galatasaray ile Beşiktaş, nisan aylarında toplam 12 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 5-3'lük üstünlüğü var (4B). İki takım en son 2012'de, Süper Final turunda nisan ayında karşılaşmış, kazanan 2-0'lık skorla sarı kırmızılılar olmuştu.Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi (4B 8M) ve bu maçların 10'unda gol atamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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