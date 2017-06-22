

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşecek uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde işletilen milli park ve tabiat parklarına girişler, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak.







Havası, suyu, tarihi ve tabii kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarının yanı sıra vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlayan milli parklar ve tabiat parkları bayram süresince vatandaşları ağırlayacak.







Bayram boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edilecek milli park ve tabiat parklarında herhangi bir aksilik yaşanmaması için gerekli tedbirleri alan Bakanlık, bu parklarda bulunan tesislerin bakım ve tadilatını da gerçekleştirdi. Alanlarda yeterli sayıda görevli bulundurulması için planlama yapan yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini de aldı.







kaynak:habertürk