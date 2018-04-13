Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seride 2-0 öne geçti ve şampiyon oldu.

ULEB Avrupa Kupası final maçında temsilcimiz Darüşşafaka, sahasında konuk ettiği Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup ederek final serisini 2-0 kazandı ve EuroCup şampiyonluğuna ulaştı.

TEMSİLCİMİZ İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPATTI

Rus ekibi Lokomotiv Kuban, Brian Qvale ile pota altında etkili olsa da rakibine dış şutlarla karşılık veren temsilcimiz Darüşşafaka, ilk çeyreği 21-17 önde kapatmayı başardı.

DARÜŞŞAFAKA OYUNDA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAYI BAŞARDI

İkinci çeyreğe Darüşşafaka, Wilbekin'in etkili oyunuyla başladı ve 5:56 kala 27-21 önde olan taraftı. Fakat Qvale ile etkili olmayan devam eden Kuban, skoru 27-25'e getirdi. Lokomotiv Kuban, çeyreğin bitimine 46 saniye kala da skoru 33-33 yaptı. Kalan bölümde Wilbekin ve Kartal Özmızrak ile üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 39-33 önde tamamladı.

WİLBEKİN MAÇIN YILDIZI OLDU

Temsilcimizde Scottie Wilbekin 19 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Lokomotiv Kuban'da da Brian Qvale ilk yarıyı 10 sayıyla tamamladı.

Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım yine hücumda sıkıntı yaşarlarken ilk 5 dakikalık bölüm 58-48 temsilcimizin üstünlüğüyle geçildi. 3:40 kala Lokomotiv Kuban, 58-53 ile farkı 5 sayıya indirdi. Kalan bölümde hata yapmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 67-59 galip ayrıldı.

EUROLEAGUE'DE OYNAMAYA HAK KAZANDI

Bu sonuçla final serisini 2-0 yapan Darüşşafaka, EuroCup'ta 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Bu şampiyonluk sonrası Darüşşafaka, önümüzdeki sezon tekrar EuroLeague'de oynama hakkını elde etti.

Kaynak: haberinburada