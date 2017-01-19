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tümer metin gamze topuz'la aşk yaşıyor

TÜMER METİN GAMZE TOPUZ'LA AŞK YAŞIYOR

Oyuncu Gamze Topuz ile Nişantaşı'nda görüntülenen eski futbolcu Tümer Metin '1 aydır birlikteyiz' dedi

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:15
Puan Ver : Tümer Metin Gamze Topuz'la Aşk Yaşıyor(10/10)12


Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Tümer Metin, yeni bir aşka yelken açtı.



Eski futbolcu Tümer Metin, adı basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan oyuncu Gamze Topuz ile objektiflere yakalandı. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, önce Nişantaşı'ndaki bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlendi.



SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER



Gazetecilerin beklediğini öğrenince arka kapıdan çıkan ikili, soluğu Nişantaşı'nda bir mekanda aldı. Metin ve Topuz, el ele girdikleri mekânda sarmaş dolaş eğlendi.



Çıkışta eski futbolcunun cipinde görüntülenen çift, “Hayırlı olsun” dileklerini “Teşekkür ederiz” diye geçiştirirken Metin, muhabirlere “Bırakın da gidelim” diye sitem etti.



 



 



kaynak:posta








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