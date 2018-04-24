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Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
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Tümer'den ilginç derbi çıkışı: İkisini de men edin

TÜMER'DEN İLGİNÇ DERBİ ÇIKIŞI: İKİSİNİ DE MEN EDİN

Yorumcu Tümer Metin, TFF'nin derbi kararı öncesi "Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı men edeceksin, Türkiye Kupasını da Akhisar'a vereceksin. Bu işin çözümü bu." dedi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin(5/10)1

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı derbi kararı öncesi son sürat devam eden Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce iki camiada da futbol oynayan ünlü yorumcu Tümer Metin'den flaş bir çağrdı geldi.

"TFF KUPAYI AKHİSAR'A VERSİN"

İki takımın da kupadan men edilmesi gerektiğini ifade eden Metin, "Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF'nin yapması gereken tek şey var; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da men edeceksin, kupayı da Akhisar'a vereceksin. Bu işin çözümü bu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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