TUNCA NEHRİ TAŞIYOR! KIRKPINAR ER MEYDANI SULAR ALTINDA KALDI
Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle birçok arazi ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı sular altında kaldı. Yükselen su nedeniyle tarihi taş köprüler trafiğe kapatıldı.
Bulgaristan'daki kar erimeleri ve sağanaklar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisindeki artış sürüyor. Debisinin yükselmesi nedeniyle Değirmenyeni köyü civarı ile Sarayiçi'nde yatağından çıkarak çevreye yayılan Tunca Nehri, pek çok çeltik arazisini su altında bıraktı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı sular altında kaldı.
KÖY YOLUNDAN ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR
Köye ulaşımın sağlandığı kara yolunun kenarından taşan nehir, yolun üstünden araziye yayılıyor. Bu nedenle köy yolundan ulaşım güçlükle sağlanıyor.
SARAYİÇİ SU ALTINDA KALDI
Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılan nehir, Sarayiçi'nin tamamına yakınını su altında bıraktı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu; Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılım gösterdi.
TARİHİ TAŞ KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPANDI
Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi taş köprüler Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.
DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 196 metreküp/ saniye seviyelerine yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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