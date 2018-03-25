TUNCA NEHRİ TAŞTI, KIRKPINAR ER MEYDANI SULAR ALTINDA KALDI
Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle Kırkpınar Er Meydanı ve bazı tarım alanları sular altında kalırken tarihi köprüler de trafiğe kapatıldı.
Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı ve tarım alanları sular altında kaldı.
TUNCA NEHRİ DEBİSİ YÜKSELİNE TAŞTI
Son yılların en yüksek debilerinden birinin ölçüldüğü Tunca Nehri'nin yatağının darlaştığı Sarayiçi mevkisinde taşkın oldu. DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 214 metreküp/saniyeye yükseldi.
ER MEYDANI VE TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA KALDI
Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılan nehir, buranın tamamına yakınını su altında bıraktı.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu; Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği ile saray mutfaklarına kadar yayılım gösterdi. Bölgeye yakın tarım alanları da sular altında kaldı.
KÖPRÜLER DE TRAFİĞE KIAPATILDI
Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi Fatih, Kanuni köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.
Tunca Nehri'nin karıştığı Meriç Nehri'nde de debide yükseliş sürüyor. Seviyesi oldukça yükselen nehrin debisi de 875 metreküp/saniyeye yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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