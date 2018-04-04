TUNCELİ KIRSALINDA TERÖRİSTLERDE ÇATIŞMA ÇIKTI: 2 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş yaralandı.
Tunceli̇'nin Pülümür ilçesi Aliboğazı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş yaralandı.
TUNCELİ KIRSALINDA TERÖRİSTLERLE TEMAS SAĞLANDI
Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda bir grup terör örgütü mensubuyla temas sağlandı.
2 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI
Çıkan çatışmada iki uzman çavuş hafif şekilde yaralandı.
Helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
BÖLGEYE TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ
Tespit edilen terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için, bölgeye takviye birlikler gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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