Tunceli̇'nin Pülümür ilçesi Aliboğazı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş yaralandı.

TUNCELİ KIRSALINDA TERÖRİSTLERLE TEMAS SAĞLANDI

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda bir grup terör örgütü mensubuyla temas sağlandı.

2 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Çıkan çatışmada iki uzman çavuş hafif şekilde yaralandı.

Helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BÖLGEYE TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

Tespit edilen terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için, bölgeye takviye birlikler gönderildi.

Kaynak: haberinburada