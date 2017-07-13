Tunceli Valiliği, Erzincan Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde bir erkeğe ait ceset bulunduğunu açıkladı. Vali Tuncay Sonel, cesedin 19 Haziran günü PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

AİLEDEN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,"12 Temmuz 2017 günü saat 12.20 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu 25'inci kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan ceset bulunmuştur. Tespit edilen ceset yapılacak ön otopsi işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecektir. Ceset üzerinde yapılacak olan DNA incelemesi işleminin akabinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

BAŞKA BİR KAYIP YA DA KAÇIRILMA İHBARI ALINMADI

Konu ile ilgili DHA muhabirinin sorularını cevaplayan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bölgede herhani bir kayıp erkek ihbarı ve şikayeti alınmadığını belirterek, cesedin 19 Haziran günü Tunceli-Erzincan karayolunun 46'ncı kilometresinde kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olabilme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

CESET TAHRİBATA UĞRAMIŞ

Cesedin Pülümür Çayı'nın kıyısına vurmuş şekilde bulunduğunu belirten Vali Sonel, "Ceset tahribata uğradığı için tanınmaz bir halde. Bu da uzun süredir suda kaldığını gösteriyor. Bulunan erkek cesedi otopsi sonrasi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesinden alınacak DNA örneği ile yapılacak karşılaştırma sonucunda kesin kimlik tespiti yapılacak. Ceset vatandaşların ihbarı sonucu bulundu" dedi.

16 HAZİRAN'DAN BERİ KAYIP

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıkan öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü Tunceli- Erzincan karayolunu kesen PKK'lı teröristler tarafından, aracı yakıldıktan sonra kaçıldı. PKK terör örgütü daha sonra öğretmen Yılmaz'ı şehit ettiklerini açıklarken, jandarma timleri Yılmaz'ın bulunması için operasyon başlatmıştı. - Tunceli

Kaynak: haberinburada