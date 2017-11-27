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Tunceli'de Büyük Çatışma! 4 Terörist Öldürüldü

TUNCELİ'DE BÜYÜK ÇATIŞMA! 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri, Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağladı. Devam eden operasyonda 4 terörist öldürüldü.

Tarih : 27 Kasım 2017, 18:00
Puan Ver : Tunceli'de Büyük Çatışma! 4 Terörist Öldürüldü(9/10)5

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri, Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çatışmanın yaşandığı bölgede, Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

VALİLİK: 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pülümür kırsalında devam eden çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"27 Kasım 2017 tarihinde jandarma özel harekat ve polis özel harekat unsurlarımızca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla (4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içerisinde 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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