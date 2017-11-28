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Tunceli'de Büyük Terör Saldırısı Önlendi!

TUNCELİ'DE BÜYÜK TERÖR SALDIRISI ÖNLENDİ!

Tunceli'nin Pülümür kırsalında öldüren 4 teröristin, sansasyonel eylem planı yaptığı ortaya çıktı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 21:00
Puan Ver : Tunceli'de Büyük Terör Saldırısı Önlendi!(6/10)2

Tunceli'nin Pülümür kırsalında öldüren 4 teröristin sansasyonel eylem planı yaptığı ortaya çıktı. Örgütün söz konusu saldırı için yığınak yaptığı cephanelik ortaya çıktı.

2'Sİ KADIN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliğinden yapıla açıklamada, 27 Kasım 2017 Tarihinde MİT, Jandarma ve Polis Özel Harekat unsurlarınca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 teröristin öldürüldüğü; 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet RPG-7 roketatar bele geçirildiği anımsatıldı.

BÜYÜK BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Valilik, yapılan istihbari çalışmalarda terör örgütü tarafından Tunceli merkez ve ilçelerde gerçekleştirilebilecek saldırılarda kullanılmak üzere sığınak içerisine depolanan çok sayıda mühimmat da ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçen malzemeler arasında 17 kalaşnikof piyade tüfeği, 20 bin adet bixi ve kalaşnikof mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet basma düzenekli EYP, 2 adet fünye,5 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet sırt çantası, 1 adet akü, 2 adet altılı pil bloğu,1 adet puşi, 5 adet el feneri, 2 adet pil, 3 adet tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme yer aldığını duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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