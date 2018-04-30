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Tunceli'de çatışma: 3 askerimiz yaralandı

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 3 ASKERİMİZ YARALANDI

Tunceli'de operasyonda bulunan askerlerle, terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 3 askerimiz Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Tunceli'de Çatışma: 3 Askerimiz Yaralandı(5/10)1

Tunceli'nin Pülümür vadisinde operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte 3 asker yaralanırken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI

Tunceli ve Pülümür ilçeleri arasında yer alan Pülümür vadisinde operasyon yapan Jandarma Özel Harekat timine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırısına ateşle karşılık vermesi üzerine bölgede başlayan çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın da bölgeye giderek, operasyonu yerinde takip ettikleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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