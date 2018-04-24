Tunceli'de Hava Destekli Operasyon: 2 Tikko'lu Öldürüldü
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Tunceli'de hava destekli operasyon: 2 TİKKO'lu öldürüldü

TUNCELİ'DE HAVA DESTEKLİ OPERASYON: 2 TİKKO'LU ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü TİKKO üyesi 2 kadın terörist öldürüldü.

Tarih : 24 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Tunceli'de Hava Destekli Operasyon: 2 Tikko'lu Öldürüldü(10/10)6

Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı Vadisi'nde sabah saatlerinde başlatılan hava destekli operasyonda, 2 TİKKO'lu terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri ile Hozat ilçe merkezindeki Jandarma Özel Harekat timleri, Aliboğazı Vadisi'nin iç kesimlerinde üstlenen terör örgütleri PKK ve TKPM/ML TİKKO mensuplarına yönelik sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı.

TİKKO'LU 2 KADIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon kapsamında Aliboğazı Vadisi'nin iç kesimlerindeki sarp kayalık alanda teröristlerle sağlanan çatışmada, TİKKO'lu 2 kadın terörist ölü, 1'i ise sağ olarak ele geçirildi. Güvenlik birimleri, çatışmanın sürdüğünü ve bölgeye takviye birlikler sevk edildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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