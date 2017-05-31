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TUNCELİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ


TUNCELİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ
Tarih : 31 Mayıs 2017, 14:07
Puan Ver : Tunceli'de Jandarma Karakoluna Taciz Ateşi(8/10)8


Tunceli'de jandarma karakoluna teröristlerce taciz ateşinde bulunuldu.



Alınan bilgiye göre, daha önce düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirilen Kutudere bölgesinin de yer aldığı merkeze bağlı Gökçek köyündeki Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına, dün gece saatlerinde bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.



 



kaynak:sabah








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