Terör örgütü PKK tarafından 16 Haziran'da kaçırılan Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıkan öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü Tunceli- Erzincan karayolunu kesen PKK'lı teröristler tarafından, aracı yakıldıktan sonra kaçıldı. Kaçırılma olayı ile ile ilgili istihbarat çalışması yapan güvenlik güçleri, Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kurtarılması için geniş çaplı operasyon başlattı.

2 TABUR JÖH TİMİ KATILIYOR

Havadan taarruz helikopterlerinin destek verdiği operasyona 2 Tabur Jandarma Özel Harekat timinin katıldığı belirtildi. Güvenlik birimleri, elde edilen telsiz kayıtları ve insansız hava araçlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon yapılan bölgelerde kalabalık bir PKK'lı grubun olduğunu belirtirken, bu bilgiler üzerine operasyon kararı alındığını kaydetti. Jandarma Özel Harekat timlerinin yürüttüğü operasyonda belirlenen hedefler Fırtına obüsleri ve Kobra helikopterleri ile zaman zaman ateş altına alındı. Jandarma birliklerinin bölgede arazi arama ve tarama çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, operasyon alanında PKK terör örgütü mensuplarının kurduğu bombalı tuzakların da imha edildiği ifade edildi.

100 KİLO EL YAPIMI PATLAYICI

Tunceli Valiliği de bölgede bugün ele geçirilen 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 10 Temmuz 2017 günü Nazımiye ilçemiz Hanköy Mahallesi ve Yanık Mahallesi bölgelerinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-66 operasyonu kapsamında; teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 25- 30 metre uzunluğunda kablo bağlantılı 12 kg'lık 2 mutfak tüpü içerisinde 100 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir." - Tunceli

Kaynak: haberinburada