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Tunceli'de Pkk'nın Bombacısı Ölü Ele Geçirildi! Necmettin Öğretmeni De Şehit Etmişti
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TUNCELİ'DE PKK'NIN BOMBACISI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ! NECMETTİN ÖĞRETMENİ DE ŞEHİT ETMİŞTİ


Tunceli'de PKK'nın Bombacısı Ölü Ele Geçirildi! Necmettin Öğretmeni de Şehit Etmişti
Tarih : 16 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Tunceli'de Pkk'nın Bombacısı Ölü Ele Geçirildi! Necmettin Öğretmeni De Şehit Etmişti(9/10)5

Erzincan karayolunda yol keserek, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılıp şehit edilmesinden rol oynadığı belirtilen ve 10 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu yer alan 'Seyit Rıza' kod adlı PKK bombacısı İskender Şahin dün gece Pülümür İlçesi'nde çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Teröriste yardım ettikleri iddiasıyla, Başkalecik Köyü muhtarı ve eşinin de bugün gözaltına alındığı belirtildi.

"SEYİT RIZA" KOD ADLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli il Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, PKK'lı teröristlerin Tunceli- Erzincan karayoluna el yapımı bomba döşeyeceği istihbaratı üzerine dün gece operasyon başlattı. Pülümür'e bağlı Mutu ve Dağyolu karayolları arasında yer alan Başkalecik Köyü yakınlarında çıkan çatışmada, 10 yıldır dağda bulunan ve örgütün bombacısı olduğu belirtilen 'Seyit Rıza' kod adlı terörist İskender Şahin öldürüldü.OPERASYON SÜRÜYOR! MUHTAR VE EŞİ GÖZALTINDA

Bölgeden kaçarak izlerini kaybettiren 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon devam ederken, terör örgütü mensuplarına yardım ettikleri iddiasıyla bu sabah Başkalecik Köyü muhtarı ve eşi de gözaltına alındı.

NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT EDEN KİŞİ

Operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı İskender Şahin'in, 16 Haziran'da Tunceli- Erzincan karayolunda yol keserek öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılması ve şehit edilmesi ile Tunceli'de son yıllarda gerçekleştirilen, bir çok askerin şehit edilmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştiren kişi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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