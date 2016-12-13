TUNCELİ'DE PKK'NIN KIŞ TERTİPLENMESİNE DARBE
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11 Aralık'ta Köyçeğiz Mahallesi, Karasakal Deresi ile Koca Dere bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-99 Operasyonu" düzenlendi.Bölücü terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesini engellemek, teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla sıfırın altında 25 dereceye varan soğukta ve zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak ve barınak tespit edildi.
Arama tarama faaliyetinde muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
kaynak:habertürk
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