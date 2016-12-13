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TUNCELİ'DE PKK'NIN KIŞ TERTİPLENMESİNE DARBE


TUNCELİ'DE PKK'NIN KIŞ TERTİPLENMESİNE DARBE
Tarih : 13 Aralık 2016, 12:43
Puan Ver : Tunceli'de Pkk'nın Kış Tertiplenmesine Darbe(7/10)8


Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11 Aralık'ta Köyçeğiz Mahallesi, Karasakal Deresi ile Koca Dere bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-99 Operasyonu" düzenlendi.Bölücü terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesini engellemek, teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla sıfırın altında 25 dereceye varan soğukta ve zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak ve barınak tespit edildi.




Arama tarama faaliyetinde muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



 



kaynak:habertürk









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