

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11 Aralık'ta Köyçeğiz Mahallesi, Karasakal Deresi ile Koca Dere bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-99 Operasyonu" düzenlendi.Bölücü terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesini engellemek, teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla sıfırın altında 25 dereceye varan soğukta ve zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak ve barınak tespit edildi.





Arama tarama faaliyetinde muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.







kaynak:habertürk

