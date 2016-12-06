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tunceli'de polis kontrol noktasına saldırı girişimi

TUNCELİ'DE POLİS KONTROL NOKTASINA SALDIRI GİRİŞİMİ

Polise el bombasıyla saldırı girişiminde bulunan kişi etkisiz hale getirildi

Tarih : 06 Aralık 2016, 17:10
Puan Ver : Tunceli'de Polis Kontrol Noktasına Saldırı Girişimi(0/10)


Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan araçtan inerek, polise el bombası ile saldırı girişiminde bulunan şahıs etkisiz hale getirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında, Tunceli-Ovacık karayolu il merkezi uygulama noktasında içerisinde 4 şahsın bulunduğu bir araç durduruldu. Güvenlik görevlilerimizce kimlik kontrolü ve araç araması yapıldığı esnada araçta bulunan 4 şahıstan biri araçtan inerek görevli arkadaşlarımıza el bombalı saldırı yapma girişiminde bulunmuştur. Bu esnada bahse konu şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.



 



kaynak:habertürk








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