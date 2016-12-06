

Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan araçtan inerek, polise el bombası ile saldırı girişiminde bulunan şahıs etkisiz hale getirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında, Tunceli-Ovacık karayolu il merkezi uygulama noktasında içerisinde 4 şahsın bulunduğu bir araç durduruldu. Güvenlik görevlilerimizce kimlik kontrolü ve araç araması yapıldığı esnada araçta bulunan 4 şahıstan biri araçtan inerek görevli arkadaşlarımıza el bombalı saldırı yapma girişiminde bulunmuştur. Bu esnada bahse konu şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.







kaynak:habertürk