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Tunceli'de Sıcak Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 1 Asker Yaralı

TUNCELİ'DE SICAK ÇATIŞMA: 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 ASKER YARALI

Tunceli'de bir grup teröristle çıkan çatışmada, 3 PKK'lı terörist öldürüldü, 1 uzman çavuş yaralandı.

Tarih : 31 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Tunceli'de Sıcak Çatışma: 3 Pkk'lı Öldürüldü, 1 Asker Yaralı(7/10)3

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı; 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

BİR GRUP TERÖRİSTLE SICAK TEMAS SAĞLANDI

Güvenlik güçlerinin Pülümür ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda bugün sabah saatlerinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

BİR UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI, 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralanırken, 3 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan uzman çavuş helikopter ile Elazığ'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi. -

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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