TUNCELİ'DE SICAK ÇATIŞMA: 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 ASKER YARALI
Tunceli'de bir grup teröristle çıkan çatışmada, 3 PKK'lı terörist öldürüldü, 1 uzman çavuş yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı; 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
BİR GRUP TERÖRİSTLE SICAK TEMAS SAĞLANDI
Güvenlik güçlerinin Pülümür ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda bugün sabah saatlerinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
BİR UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI, 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralanırken, 3 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan uzman çavuş helikopter ile Elazığ'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi. -
Kaynak: haberinburada
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