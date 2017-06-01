

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde il merkezine bağlı Gökçek köyü Pul Tepe bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-131" operasyonu gerçekleştirildi belirtildi.







Operasyonda teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildiği anlatılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:







"Operasyon kapsamında 4 topuk koparan mayın, 50 dolu 175 boş biksi makineli tüfeği fişeği, 126 boş kalaşnikof fişeği, 7 metre kablo ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuştur."







Kentte teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.







kaynak:sabah