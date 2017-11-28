Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içindeki en etkili isimlerinden biri olan, Kandil'de yıllarca özel eğitimden geçirilen ve yabancı istihbarat ekiplerinin de eğittiği PKK'nın 'uyuyan hücrelerinden sorumlu' ismi olarak bilinen 'Serdem' kod adlı Bilal Serhat Sarıtaş, Tunceli'de Pülümür Vadisi'nde çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

PKK'NIN UYUYAN HÜCRELERİ

PKK'nın sözde 'Dersim eyalet komutanlığı' olarak adlandırdığı Tunceli Bölgesi'nin sözde 'Dersim saha özel güç' sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 'Turuncu Liste'de adı bulunan 600 bin lira para ödülü ile aranan 'Serdem' kod isimli Bilal Serhat Sarıtaş; MİT, jandarma ve polis özel harekatın ortak düzenlediği operasyon ile 3 kişi ile birlikte ölü ele geçirildi. PKK'nın Türkiye sınırları içindeki ön etkili ve önemli adamlarından biri olan ve aynı zamanda PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' olarak adlandırdığı, Tunceli, Erzincan, Sivas ve Karadeniz bölgesindeki PKK'lılardan sorumlusu, 1980 Diyarbakır doğumlu 'Serdem' kod isimli Bilal Serhat Sarıtaş'ın yaklaşık 18 yıldır örgütün içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve uzun yılar Kandil'de silahlı eğitim alırken, yabancı istihbarat ekipleri tarafından özel eğitimden geçirildikten sonra Tunceli bölgesine geldiği belirtildi.

Pülümür Vadisi'ndeki Zağge bölgesinde ölü ele geçirilen Sarıtaş'ın örgütün özellikle terör öriütünün 'Uyuyan hücreleri' olarak bilinen ve örgütün 'Özel güç' olarak tanımladığı biriminden sorumlu olduğu, bütün eylem ve bombalı saldırı talimatını bu teröristin verdiği belirtildi.

KADIN SORUMLUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Pülümür Vadisi Zağge bölgesine düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı Sarıtaş ile birlikte ölü ele geçirilen 2 kadından birinin PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti doğu cephesi' sorumlusu 'Sarya' kod isimli Özlem Çiftçi olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, PKK'lı Çiftçi'nin, 1995 Hakkari doğumlu olduğu ve daha 14 yaşındayken PKK'ya katıldığı, özellikle Hakkari ve Tunceli bölgesinde birçok eyleme bizzat katıldığı, birçok askerin şehit edilmesi eyleminde de yer aldığını belirtti. 2015 yılında Tunceli bölgesinde Munzur Vadisi içinde çok sayıda yol kesme eylemi gerçekleştirerek, birçok kamu aracını bizzat yaktığı tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre 14 yaşında Hakkari kırsal alanında dağa çıkan ve daha sonra kandil bölgesine gönderilen 'Sarya' kod isimli Özlem Çiftçi'nin 5 yıldır Tunceli kırsal alanında silahlı faaliyet gösterdiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada